Cочинение на тему юбилейные даты писателей

Шекспир был величайшим драматургом-гуманистом Англии. Его творчество — вершина литературы эпохи Возрождения. Нет ничего удивительного в том, что в наше время пьесы Шекспира не сходят с подмостков театров мира. Великий драматург говорил о вечном и неизменном, — о человеке, поэтому он всегда современен и востребован зрителем. Первая биография Шекспира была написана, когда никого из его современников уже не было в живых. Бедность биографических данных привела к возникновению так называемых антишекспировских теорий, т. е. предположений о том, что актер Вильям Шекспир не был на самом деле автором пьес, известных под его именем, что их написал тот или иной из его современников-аристократов, уплативший Шекспиру за право подписываться его фамилией. Сторонники этих теорий приписывали творения Шекспира различным лицам, например выдающемуся английскому ученому и философу Бэкону или графу Ретленду, в биографии которого ряд фактов совпадает с некоторыми моментами шекспировских пьес. Но кто бы ни стоял за именем великого драматурга, несомненно, это был человек очень одаренный. Шекспир превзошел современников мастерством построения действия, силой изображения конфликтов, отражающих противоречия эпохи. Он поднял на новую ступень искусство изображения человека, раскрытие человеческих чувств и страстей.