Cocтавить предложения to miss friends maths lessons a good film
Разное
Cocтавить предложения to miss friends maths lessons a good film
Ответ(ы):
Гость:
When I go away I often miss my friends/ Когда я уезжаю, я часто скучаю по своим друзьям. I like Maths lessons very much - Я очень люблю уроки математики. I want to watch a good film - я хочу посмотреть хороший фильм.
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