Complete the sentences what do you feel about

Разное
Complete the sentences what do you feel about
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Гость:
Оxарактиризую предложение что ты чувсивуешь сечас
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