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Cos2х*sin4х=cosx*sin5x решить уравнение
Cos2х*sin4х=cosx*sin5x решить уравнение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1/2sin2x+1/2sin6x-1/2sin4x-1/2sin6x=0 1/2*(sin2x-sin4x)=0 1/2*(-2sinxcos3x)=0 sinx=0 x=n,nz cos3x=0 3x=/2+k x=/6+k/3,kz
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