Cоставьте план и напишите сочинение на тему как Васютка выжил в Тайге.

В тайге он сумел выжить благодаря тем навыкам, которые сам знал и благодаря тем советам, которые ему когда-то давали взрослые. Каждый, кто хоть немного знаком с суровыми законами тайги, знает, какая опасность грозила мальчику. Конечно, ему было очень страшно одному в тайге. Однако главный герой рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро» совсем не похож на тех людей, которые, попав в трудную ситуацию, падают духом и трусливо ждут собственной смерти, сильно испугавшись вначале, Васютка сумел взять себя в руки, спокойно обдумать свое положение и принять верное решение. Вдумчиво, не суетясь шел Васютка к своему спасению, и удача от него не отвернулась.