Cоставьте уравнения превращений. 1.FeOFeFeClFe(OH)FeOFeSOFeCl 2.FeFeClFe(OH)FeOFe(SO)Fe(SCN)
Разное
Cоставьте уравнения превращений. 1.FeOFeFeClFe(OH)FeOFeSOFeCl 2.FeFeClFe(OH)FeOFe(SO)Fe(SCN)
Ответ(ы):
Гость:
Я без коофицентов и возможно, неверно. Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O 2Fe + 2HCl2 = 2FeCl2 + H2
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