Cторона АС треугольника АВС проходит через центр описанной около него окружности. Найдите угол С если угол А равен 48 градуса

Так как сторона AC проходит через центр окружности, а точки A и C лежат на окружности, AC - диаметр окружности. Угол ABC является вписанным в окружность и опирается на диаметр, значит, он равен 90 градусам. Сумма углов треугольника равна 180 градусам, тогда угол C равен 180-90-48=42 градусам.