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CuO+H2SO4 (разб)=CuO+ H2SO4(конц)= нужны точные реакции
CuO+H2SO4 (разб)=CuO+ H2SO4(конц)= нужны точные реакции
Ответ(ы):
Ответил Гость:
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
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