Fe+O2=Fe2O3 Fe(OH)3=Fe2O3+H2O Плиз решите

Fe+O2=Fe2O3 Fe(OH)3=Fe2O3+H2O Плиз решите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)4Fe+3O2=2Fe2O3 2)2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O если нужны были коэфициенты то вот
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