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Fill in is/are 1/ nhere ------------ two banks in our street
Fill in is/are 1/ nhere ------------ two banks in our street
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Are. потому что в предложение множественное число
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Ответ на страницу 28 Горецкого 1 класс азбука
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