HELP !!!!! Коротке висловлювання ( 5-7 речень ) на тему " Чому я обираю здоровий спосiб життя ? "

HELP !!!!! Коротке висловлювання ( 5-7 речень ) на тему " Чому я обираю здоровий спосiб життя ? "

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дякую, приємно)
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