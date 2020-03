Hello! Let me introduce myself, my name is Nikita. I live in Kirove.Mne semnadtsat let.Ya born June 7, 1999.Uchus kolledzhe.Uvlekayus in boxing and football. ПЖ НАПИШИТЕ КАК БУДЕТ ЧИТАТЬСЯ ЭТОТ ТЕКСТ,А ТО ВООБЩЕ В АН...

Hello! Let me introduce myself, my name is Nikita. I live in Kirove.Mne semnadtsat let.Ya born June 7, 1999.Uchus kolledzhe.Uvlekayus in boxing and football. ПЖ НАПИШИТЕ КАК БУДЕТ ЧИТАТЬСЯ ЭТОТ ТЕКСТ,А ТО ВООБЩЕ В АНГЛИЙСКОМ НЕ ШПАРЮ)