I feel sad потому что I feel happy потому что
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I feel sad потому что I feel happy потому что
Ответ(ы):
Гость:
L feel sad because I feel happy because l love
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