January April may July October. найти лишнее слово
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January April may July October. найти лишнее слово
Ответ(ы):
Гость:
May- если бы это был Май, то писалось бы с большой буквы
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