Java Улитка ползёт по вертикальному шесту высотой h метров, поднимаясь за день на a метров, а за ночь спускаясь на b метров. На какой день улитка доползёт до вершины шеста?
Java Улитка ползёт по вертикальному шесту высотой h метров, поднимаясь за день на a метров, а за ночь спускаясь на b метров. На какой день улитка доползёт до вершины шеста?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
if (a < b) { System.out.println("Не доползет"); } else if (a == b) { System.out.println("Будет ползать туда-сюда"); } else { d = h / (a - b); System.out.println("Доползет за " + d + " д"); } } }