Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Lg(x+9)gt;1 помогите ааааа срочно
Lg(x+9)gt;1 помогите ааааа срочно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1=lg10=log10 10 lg (x+9)>lg10 x+9>10 x>10-9 x>1 Область определение: x+9>0 x>-9 ОТВЕТ: (1;+)
Похожие вопросы
Из натуральных чисел от 1 до 100 составляются группы чисел: кратных 7, кратных 9 и кратных 15. Сколько чисел в каждой группе?
Краткое содержание капитанская дочь 11 глава
Сократить дробь
От каго слова происходит слово арефметика
(cos x + 1)=cos^2 x + 1
Найдите значение выражения,выбирая удобный порядок вычислений: 1)(5,94 + 3,383)-3,94 2)0,853-(0,452+0,214)
Придумай способ чтобы вычислить площадь фигуры ? Объясните как это ?
Площадь поверхности шара равна 225П м 2. Чему равен радиус?
После расторжение брака гражданка Н. стала препятствовать своему бывшему мужу в общении со своим малолетним сыном. Через год она направила в суд за...
Решить уравнение: 9(1/4)^x-2(1/2)^x=0
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск