Lg(x+9)gt;1 помогите ааааа срочно

Lg(x+9)gt;1 помогите ааааа срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1=lg10=log10 10 lg (x+9)>lg10 x+9>10 x>10-9 x>1 Область определение: x+9>0 x>-9 ОТВЕТ: (1;+)
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