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LiOH+BeO= LiOH+Al2O3=
LiOH+BeO= LiOH+Al2O3=
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2LiOH+BeO=Be(OH)2+Li2O 2LiOH+Al2O3=2LiAlO2+H2O
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