Log (x-18)+32 lt;= 16log(36+16x-x)

Log (x-18)+32 lt;= 16log(36+16x-x)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
После замены на a идет неравенство с x, это же мы a нашли, это не ответ
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