Log1/3(2x+1)=-2 решите пожалуйста срочно!!!

Log1/3(2x+1)=-2 решите пожалуйста срочно!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Log1/3(2x+1)=-2 ОДЗ: 2x+1>0; 2x>-1;x>-1/2 log1/3(2x+1)=log1/3(9) 2x+1=9 2x=8 x=4
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