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Log1/7(4x+1)lt;-2 пожалуйста
Log1/7(4x+1)lt;-2 пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4х+1=1/7^-2 4х+1=49 4х=48 х=12
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