Log4x = -1,5 помогите???

Log4x = -1,5 помогите???

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Log4 x =-1,5 (x>0) x=4^(-1,5) x=1/4^(1,5) =1/(4*√4)=1/8=0,125 x=1/8
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