Log69 + 2 log62 – lg1

Log69 + 2 log62 – lg1

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6 9+26 2-lg1= =6 9+6 2-lg1= =6 9+6 4-lg1= lg1=10^0=1 =6 (9·4)-0= =6 36=2. Ответ: 2.
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