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Log9 · lg5 · log10 Помогите пожалуйста,буду очень благодарен.
Log9 · lg5 · log10 Помогите пожалуйста,буду очень благодарен.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Log9 · lg5 · log10= 2log3(3) * log10(5) * log27(10)= 2log27(5)= 2/3 * log3(5)
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