M=MN+PK-MK+NP-KP все эти значения под знаком вектора.Как найти вектор m?
Разное
M=MN+PK-MK+NP-KP все эти значения под знаком вектора.Как найти вектор m?
Ответ(ы):
Гость:
MN+PK-MK+NP-KP=(MN+NP)-(MK+KP)+PK=MP-MP+PK=PK M=PK
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