M(Zn)=13г. Найдти V-(H2)-? И m(соль)-?

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Дано: m(Zn)=13г. Vm=22,4л./моль ------------------------------- V(H)-? m(соли)-? 1. Определим молярную массу цинка и его количество вещества в 13г.: M(Zn)=65г./моль n(Zn)=m(Zn)/M(Zn)=13г./65г.=0,2моль 2. Запишем уравнение реакции взаимодействия цинка с соляной кислотой: Zn + 2HCI= ZnCI + H 3. Анализируем уравнение реакции: по уравнению реакции из 1моль цинка образуется 1 моль хлорида цинка и 1моль водорода, значит если по условию задачи реагирует 0,2моль цинка, то образуется 0,2моль хлорида цинка и 0,2моль водорода. n(ZnCI)=0,2моль n(H)=0,2моль 4. Определим молярную массу хлорида цинка и его массу количеством вещества 0,2моль: M(ZnCI)=65+35,5х2=136г./моль m(ZnCI)=n(ZnCI)хM(ZnCI)=0,2мольх136г./моль=27,2г. 5. Определим объем образовавшегося водорода количеством вещества 0,2моль: V(H)=n(H)xVm=0,2мольх22,4л./моль=4,48л. 6. Ответ: Из 13 г. цинка при взаимодействии с соляной кислотой образуется 27,2г. соли хлорида цинка и 4,48л. водорода.