Mr(caso4*2h2o)=Ar(Ca)+Ar(S)+4*Ar(O)+4Ar(h)+t2*Ar(O)

Mr(caso4*2h2o)=Ar(Ca)+Ar(S)+4*Ar(O)+4Ar(h)+t2*Ar(O)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Mr(CaSO4*2H2O)=40+32+16*4+2*(1*2+16)=172
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