Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Mr(caso4*2h2o)=Ar(Ca)+Ar(S)+4*Ar(O)+4Ar(h)+t2*Ar(O)
Mr(caso4*2h2o)=Ar(Ca)+Ar(S)+4*Ar(O)+4Ar(h)+t2*Ar(O)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Mr(CaSO4*2H2O)=40+32+16*4+2*(1*2+16)=172
Похожие вопросы
Сумма двух чисел 369,а разность этих чисел 153.какие это числа
Найдите два простых делителя каждого из чисел 5462 143 182 3333 5005
В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? Запиши решение задачи по действи...
При измерении диаметра провода штангенциркулем получили такой результат : D=1,725мм+_ 0,05 мм вычислить относительную погрешность измерения в % ...
СРОЧНО!!!!!!! Составьте пять предложений со словами: Countryside, timetable, sunbathing, windsurfing, sightseeing
Составьте вопросы про инфузорию туфельку, используя слова: кто? что? зачем? где? чем? когда? как?
Подберите однокоренные слова в которых выделенная буква будет обозначать безударный звук например( добрый- доброта) Полёт, приказ, ходит, перья, но...
Сочинение про маму не используя слова "мама"
УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ а) a-b/b-a; в) (a-b)^2/b-a д) (-a-b)^2/a+b
Фонемный разбор слова осень.(если что можно запетые с верху обозначать обычными,и ещё скобки квадратные обычными круглыми)пример:(..........)-<....
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск