NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O Дайте названия всем веществам
Разное
NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O Дайте названия всем веществам
Ответ(ы):
Гость:
Натрій гідроксид плюс нітратна кислота -> натрій нітрат плюс вода( виділилася вода)
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