Nothing is final эссе 190-210 слов,срочно!!! 25 БАЛЛОВ
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Nothing is final эссе 190-210 слов,срочно!!! 25 БАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
Nothing is forever Unfortunately nothing in this world lasts forever! Even a light feeling the love people are bad for her. First, they have big plans but then cool off and throw their loved ones! People think about it in these great words, and if others will be treated to all the best chto_to can be eternal? (только столько вышло, сорян если мало)
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