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P2O5+NaOH(изб)= Закончить молекулярное уравнение .
P2O5+NaOH(изб)= Закончить молекулярное уравнение .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
P2O5 + 6NaOH(изб) = 2Na3PO4 + 3H2O
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