SOOOS!!! РЕБЯТ ПОМОГИТЕ, ООЧЕНЬ СРОЧНО!!!назовите отягчающее обстоятельство при установлении наказания подросткам, совершившим организованной группой крупную квартирную кражу.
SOOOS!!! РЕБЯТ ПОМОГИТЕ, ООЧЕНЬ СРОЧНО!!!назовите отягчающее обстоятельство при установлении наказания подросткам, совершившим организованной группой крупную квартирную кражу.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Совершение кражи группой лиц по предварительному договору. То есть, воры уверены, что остальные участники группы их прикроют и поэтому уверены в успехе своей кражи. Большая кража - еще одно отягчающее обстоятельство.