SOS!!!! Продолжи предложения: 1)Анатомия-наука которая изучает ...... 2)Экология-наука которая изучает ...... 3)Микробиология-наука которая изучает ..... 4)Цитология-н аука которая изучает .... 5)Физиология-наука к...

SOS!!!! Продолжи предложения: 1)Анатомия-наука которая изучает ...... 2)Экология-наука которая изучает ...... 3)Микробиология-наука которая изучает ..... 4)Цитология-н аука которая изучает .... 5)Физиология-наука которая изучает .... 6)Генетика-наука которая изучает ...

2)Экология-наука которая изучает о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. 3)Микробиология- наука о живых организмах, невидимых невооруженным глазом 4)Цитология-раздел биологии, изучающий живые клетки, их органоиды, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти. 6)Генетика – это наука о наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими.