SOS!!!напишите сочинение о смешном случае из жизни!(случай можно придумать)

Однажды я приехала к бабушке на дачу. летняя природа сияла свежая, кипящая жизнью. Акации наполняли воздух своим великолепным ароматом. Они росли у нас в огороде. Бабушка очень обрадовалась когда я приехала. Была очень жаркая погода. бабушка попросила меня полить грядки с овощами и цветами. Для этого надо было идти за водой к колодцу. Я взяла жестяное ведро и пошла по тропинке. Солнце игривыми лучами освещало макушки деревьев. Я встретила своего друга Васю. Он подошел ко мне и спросил Правда сегодня жарко? Я конечно же тветила да. Вдруг он взял ведро с водой и вылил его на меня. Он начал смеятся и сказал Ну, а теперь наверное очень холодно! Я обиделась на него но потом вспомнила, что именно в этот день мы с ним отмечаем день смеха. Я тоже посмеялась и поняла в жизни, надо смеяться и больше улыбаться,именно тогда мир станет светлее и добрее!