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Sin x-1=0 решить уравнение
Sin x-1=0 решить уравнение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Sin x = 1 x=п/2+2пn где n - целые числа
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