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Sin x =cos п/3 помогите пожалуйста! )
Sin x =cos п/3 помогите пожалуйста! )
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Cos /3 = 1/2 sin x = 1/2 x = (-1)^n·arcsin(1/2) + n, n Z x = (-1)^n ·/6 + n, n Z
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