Sin(0.5+x)+sin2x=0 Нужно решить

Sin(0.5+x)+sin2x=0 Нужно решить

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sin(/2+x)+sin2x=0 Формула приведения cosx+sin2x=0 Формула двойного угла cosx+2sinx*cosx=0 cosx(1+2sinx)=0 Cosx=0. 1+2sinx=0 x=2n. sinx=-1/2 X=2/3+ 2n
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