Sin1500°=? cos765°=? sin(-2205°)=?

Sin1500°=? cos765°=? sin(-2205°)=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sin1500°= sin60°= √3 /2 cos765°=cos45°=√2 /2 sin(-2205°) = - sin45°= - √2 /2
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