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Sin/2 - cost/4 + TG/4 + ctg/3
Sin/2 - cost/4 + TG/4 + ctg/3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение Sin/2 - cos/4 + Tg/4 + ctg/3 = 1 - 1/√2 + 1 + √3 = 2 - 1/√2 + √3
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