Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Sin2x-корень из 2/2=0
Sin2x-корень из 2/2=0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Sin2x=√2:2 2x=(-1)^n * arcsin√2:2 2x=(-1)^n * pi:4 X=(-1)^n * pi:8,n принадлежит Z
Похожие вопросы
Разложите на множители a^2-6a+9
Придумать текст к пословице сперва подумай,а потом скажи
Помогите пожалуйста срочно надо!!!!()()() вопросы на них ответы найти 7класс. (1)Что такое материк.(2)Что такое часть света.(3)сколько материков на...
Главная мысль сказки "По щучьему велению"?
перечислите источники с помощью которых ученые воссоздали историю древней греции
Read and explain the surnames: Johnson, Adamson, Thomson
Почему заземляющая магистраль соединяется с заземлителем только сваркой?
У швейній майстерні на пошиття 8 платтів витратили 24м тканини.Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 6 таких платтів?
Какое словарное слово к слову пчеловод?
Заряженный шарик, подвешенный на шелковой нити, находится во внешнем однородном электрическом поле, силовые линии которого горизонтальны. При этом ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск