Sin2x-корень из 2/2=0

Sin2x-корень из 2/2=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sin2x=√2:2 2x=(-1)^n * arcsin√2:2 2x=(-1)^n * pi:4 X=(-1)^n * pi:8,n принадлежит Z
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