Sin(в квадрате)x+cos(в квадрате)x-tg2x=0 Решить уравнение

Sin(в квадрате)x+cos(в квадрате)x-tg2x=0 Решить уравнение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sinx+cosx-tg2x=0 1-tg2x=0 tg2x=1 2x=/4+k. x=/8+k./2, kZ
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