SnSO4--SnCl2--Sn(OH)2--SnO--K2SnO2--SnF2 Решите цепочку плиз

1) SnSO4+2HCl(конц.)=SnCl2+H2SO4 (для общего развития: SnCl2 не существует, он хранится в конц. соляной кислоте и имеет структуру H[SnCl3]. 2)SnCl2+2NaOH(разб.)=Sn(OH)2+2NaCl или лучше использовать реакцию с аммиаком: SnCl2+2(NH3·H2O)(конц)=Sn(OH)2+2NH4Cl 3)Sn(OH)2---(небольшое нагревание 60-120°С; лучше проводить реакцию в атмосфере водорода)--SnO+H2O 4)SnO+2KOH---(нагревание 400°С)--- K2SnO2+H2O 5) K2SnO2+4HF(конц.)--(небольшой нагрев 60°С)2KF+SnF2+2H2O (чтобы было понятнее K2SnO2 можно записать в таком виде: K2O·SnO)