S:Укажите строчку, в которой на месте пропусков - безударная проверяемая гласная -: З_рница, возл_гаемый, попл_вок, пол_жение -: Соч_тать, зад_рать, выж_чь, заст_лать -: С верс_ник, прелес_ный, искус_ный, ус_ный -: Тр_сина, препод_ватель, з_мляника, г_ристый I: S: Укажите строчку, в которой на месте пропусков - одна и та же буква -: И_вергать, бе_вкусный, бе_дельник, и_калечить -: Пр_сытиться, пр_образование, пр_вращение, пр_бывать в городе -: Пр_бабушка, пр_росток, пр_бежка, пр_скочить -: Пред_стория, сверх_нтересный, меж_нститутский, раз_грать I: S: На месте пропуска необходимо писать суффикс -АЩ- -:Бор_щийся -: Дыш_щий -:Стел_щий -:Реж_щий I: S:Укажите строчку, в которой на месте пропусков - одна и та же буква -:Они познаком_т, они посмотр_т, они бре_т, они стро_т -:В планетари_, в случа_, на диван_, по истори_ -: В скользящ_х пятнах, развевающ_мися флагами, льющ_мся светом, легк_ми штрихами -:В зеленоват_й воде, пронизан_й светом, сказочн_ми существами, плывущ_е фигуры I: S:Укажите предложение, в котором на месте пропуска должна стоять Н -:Без жизне_ого опыта нет творчества. -:Время подвигов пламе_ых не уйдет в забытье. -: Весь мир соловьи_ою песней прошит. -: Над городом осе_ий мрак повис. I: S: Укажите пример с дефисным написанием -: Где(то) пели -:Зайти за(то) дерево -:Все (равно) уехал -: То(же) интересно I: S: Укажите словосочетание, в котором НЕ с деепричастием пишется слитно -: (Не)подготовив доклада -: (Не)продумав маршрута -: (Не)отрывая глаз -: (Не)навидя ложь