Tg a/2=2 найти sina/2-5cosa

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Tg a/2=2 найти sina/2-5cosa
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если в пример допущено отпечатка и 5cosa написано 5cosa/2 то решается так tg(a/2)=sin(a/2)/cos(a/2)замена в исходном уравнение sin(a/2)/cos(a/2)=2 находим значение синуса sin(a/2)=2*cos(a/2)подставляя во втором выражение 2cos(a/2)-5 cos(a/2)=-3cos(a/2)
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