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There were no chairs, so we sat on floor нужно вставить артикль
There were no chairs, so we sat on floor нужно вставить артикль
Ответ(ы):
Ответил Гость:
There were no chairs , so we sat on the floor
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