Translate into Russian.Use the dictionary: The largest continent in the world is asia.the smallest is australia Africa is larger than Europe Antarctica is smaller than North America, but larger than Europe и ещё одно...
Разное
Translate into Russian.Use the dictionary: The largest continent in the world is asia.the smallest is australia Africa is larger than Europe Antarctica is smaller than North America, but larger than Europe и ещё одно последние, просто лень писать :)
Ответ(ы):
Гость:
Переведите на русский. Используйте словарь: Самый большой континент в мире - это Азия. Самый маленький - Австралия. Африка больше чем Европа. Антарктика меньше чем Северная Америка, но больше, чем Европа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В отделе сбыта компании работают 20 торговых агентов. Предприятие работает с тремя основными сегментами рынка: торговыми сетями, розничными и оптов...
Разное
Вода, вытекающая из 4 труб, наполняет бассейн за 30мин. За сколько минут наполнится бассейн водой, вытекающей из 3 труб с такой же Производительнос...
Разное
Внутри равностороннего треугольника поместили точку М, которая находится соответственно на расстояниях 3 см., 4 см. и 5 см. от его вершин. Найдите ...
Разное
Впиши слова, которые определяют отличие человека от обезьяны по строению тела. Передвигается на _________________ конечностях. Большой палец руки _...