Use the appropriate passive verb forms to complete the sebtences

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Use the appropriate passive verb forms to complete the sebtences
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Используйте соответствующие пассивные формы глагола, чтобы завершить предложения
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