V=28800 км/ч = .... м/с помогите пожалуйста по физике срочно нужно отвечу темже

V=28800 км/ч = .... м/с помогите пожалуйста по физике срочно нужно отвечу темже

Ответ(ы):

Ответил Гость:
28800км/ч = 8000 м/с
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