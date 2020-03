VII. Перепишите сложноподчиненные предложения и определите вид придаточных. 1.Es gibt verschiedene Messen, an denen sich Gross-undKleinunternehmen oder ganze Lnder beteiligen. 2.Werden wir die Bedeutung der Arbeit...

VII. Перепишите сложноподчиненные предложения и определите вид придаточных. 1.Es gibt verschiedene Messen, an denen sich Gross-undKleinunternehmen oder ganze Lnder beteiligen. 2.Werden wir die Bedeutung der Arbeiten dieses Wissenschaftlers besprechen, so muss man in erster Linie seine gesellschaftliche Ttigkeit erwhnen.