What kind of transport do you prefer and why? помогите составить ,speech,пожалйста, очень надо

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What kind of transport do you prefer and why? помогите составить ,speech,пожалйста, очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I prefer going by taxi in towns. Is is more comfortable, faster, you are independent. On the other side it might be espensive. What concerns traveling to othet contries i prefrer personal jet.(это значит личный самолет). its is much more comfortable and faster as well, you dont have to worry about being late on your flight. Of course it costs money but in my opinion it is e worth it.
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