What kind of transport do you prefer and why? помогите составить ,speech,пожалйста, очень надо
Разное
What kind of transport do you prefer and why? помогите составить ,speech,пожалйста, очень надо
Ответ(ы):
Гость:
I prefer going by taxi in towns. Is is more comfortable, faster, you are independent. On the other side it might be espensive. What concerns traveling to othet contries i prefrer personal jet.(это значит личный самолет). its is much more comfortable and faster as well, you dont have to worry about being late on your flight. Of course it costs money but in my opinion it is e worth it.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В среднем за 1 год автомобиль выбрасывает в атмосферу 200кг углекислого газа, 60кг оксида азота, 40 кг углеводородов, 3 кг ме и резиновой пыли, 2 к...
Разное
За булочку надо было заплатить ... рублей. мальчики дал кассу 15 рублей. сколько он получит сдачи? дополни условие задачи таким числом, чтобы в отв...
Разное
Пожалуйста ответь те на вопрос срочно легкий даю 10 баллов Попробуйте определить чей это жаргон а) художник б) инженер в) строитель г) геймеров д) ...
Разное
Страница книги содержит 32 строки по 70 символов в коде ASCII. В памяти компьютера она занимает 186 Кб. Вычислить сколько страниц в книге ...
Разное
Составить схему к предложению. у него несколько десятков тональностей,которые выражают различные сигналы: приветствие,тревогу,опасность,боль. ...