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What time do you leave home to go to school? ответить на вопрос и перевести
What time do you leave home to go to school? ответить на вопрос и перевести
Ответ(ы):
Ответил Гость:
I leave home to go to school at 7am.
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