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Woher-это вопрос какого падежа?
Woher-это вопрос какого падежа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дательного падежа,Dativ
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